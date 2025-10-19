In due incontri, a Cento venerdì e ieri la consegna in Palazzo Accursio a Bologna, il Premio Daniele Po quest’anno è andato Nnè Bintu Iragi. "Abbiamo scelto nuovamente una donna congolese dopo il 2012 perché la situazione in Congo è peggiorata – dice Nedda Alberghini Po –, una donna molto coraggiosa e determinata, una giurista, presidente di un coordinamento di ben 200 Ong che rappresentano la società civile ed è la prima donna eletta in 50 anni a questo alto ruolo. Rifugiata politica in Burundi, non ha potuto fare ritorno in Congo, dopo una missione internazionale per la pace, a causa di gravi minacce di morte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Premio Po a Nnè Bintu Iragi: "Coraggiosa e determinata"