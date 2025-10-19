Premio per il sociale Vince lo spot di Anas sulla sicurezza stradale
di Marianna Grazi FIRENZE Ogni giorno pronunciamo migliaia di parole. Ma che peso e impatto hanno? Debutta al Festival 2025 il “ Premio Luce! per il sociale: comunicazione che illumina “, nato per valorizzare i progetti informativi capaci di generare un impatto positivo sulla comunità. Nella sua prima edizione il riconoscimento è stato assegnato ad Anas per lo spot dedicato alla sicurezza stradale e alla consapevolezza alla guida. Sul palco del Salone dei Cinquecento, introdotti dalla giornalista Monica Peruzzi, sono saliti il direttore della comunicazione di Anas, Marco Ludovico e la psicologa, content creator e viaggiatrice Giulia Lamarca, testimonial della campagna. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Contenuti che potrebbero interessarti
Un riconoscimento speciale per una donna straordinaria! Il 15 ottobre 2025, al Teatro Golden di Roma, la meravigliosa Annalisa Minetti ha ricevuto il Premio Sociale, un riconoscimento al suo impegno, alla sua sensibilità e alla forza con cui da sempre - facebook.com Vai su Facebook
Premio per il sociale. Vince lo spot di Anas sulla sicurezza stradale - di Marianna GraziFIRENZEOgni giorno pronunciamo migliaia di parole. Scrive quotidiano.net
Premio Alessandra Bisceglia, Valentina Panetta de Il Messaggero vince il primo premio con il reel-inchiesta sulla storia di Jennifer Serpi - Lo scorso 25 settembre si è tenuta la IX edizione del Premio giornalistico Alessandra Bisceglia. Riporta ilmessaggero.it
Premio Sorriso Diverso, vince Elisa come Miglior film italiano - Assegnati al Lido di Venezia i riconoscimenti “Sorriso Diverso Venezia Award”, Premio collaterale ufficiale della 82esima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia per le opere ... Scrive mymovies.it