premio per il sociale vince lo spot di anas sulla sicurezza stradale

di Marianna Grazi FIRENZE Ogni giorno pronunciamo migliaia di parole. Ma che peso e impatto hanno? Debutta al Festival 2025 il “ Premio Luce! per il sociale: comunicazione che illumina “, nato per valorizzare i progetti informativi capaci di generare un impatto positivo sulla comunità. Nella sua prima edizione il riconoscimento è stato assegnato ad Anas per lo spot dedicato alla sicurezza stradale e alla consapevolezza alla guida. Sul palco del Salone dei Cinquecento, introdotti dalla giornalista Monica Peruzzi, sono saliti il direttore della comunicazione di Anas, Marco Ludovico e la psicologa, content creator e viaggiatrice Giulia Lamarca, testimonial della campagna. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

