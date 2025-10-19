Premio Mia Martini 2025 a Valerio Scanu

Romadailynews.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Scalea – Riviera dei Cedri Valerio Scanu vince il Premio Mia Martini 2025 XXXI Edizione Premio alla Carriera a Topo Gigio Premio Giovani a Cioffi Premio Speciale Giovani a Thomas I vincitori di ogni categoria in gara   A Scalea  (Cs) si è tenuta, in quattro serate, la  finale della XXXI Edizione del Premio Mia Martini, organizzata dall’ Associazione Cultura e Spettacolo di Bagnara Calabra  in collaborazione con la Regione Calabria,  condotta da Claudia Cesaroni e Marco Guacci. A Valerio Scanu il Premio Mia Martini 2025 con la seguente motivazione:  Dotato di una voce potente, vincente, capace di abbracciare con naturalezza registri e generi diversi, fin dagli esordi, ha saputo conquistare il pubblico dei “Talent” con carattere e sensibilità interpretativa. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

premio mia martini 2025 a valerio scanu

© Romadailynews.it - Premio Mia Martini 2025 a Valerio Scanu

News recenti che potrebbero piacerti

premio mia martini 2025Valerio Scanu vince il Premio Mia Martini 2025 - A Scalea si è tenuta, in quattro serate, la finale della XXXI Edizione del Premio Mia Martini, organizzata dall’Associazione Cultura e ... lopinionista.it scrive

premio mia martini 2025Scalea, proseguono le finali della XXXI Edizione del Premio Mia Martini: i primi verdetti - Proseguono senza sosta, presso la sala polifunzionale del Comune di Scalea (Cs) le finali della XXXI Edizione del Premio Mia Martini, evento organizzato in collaborazione con il Comune di Scalea e la ... Scrive strettoweb.com

premio mia martini 2025Ecco la motivazione con cui il cantante sardo è stato premiato - A Scalea si è tenuta, in quattro serate, la finale della XXXI edizione del Premio Mia Martini, organizzata dall’associazione Cultura e Spettacolo di Bagnara Calabra in collaborazione con la Regione ... Si legge su lanuovasardegna.it

Cerca Video su questo argomento: Premio Mia Martini 2025