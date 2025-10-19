premio mia martini 2025 a valerio scanu

A Scalea – Riviera dei Cedri Valerio Scanu vince il Premio Mia Martini 2025 XXXI Edizione Premio alla Carriera a Topo Gigio Premio Giovani a Cioffi Premio Speciale Giovani a Thomas I vincitori di ogni categoria in gara A Scalea (Cs) si è tenuta, in quattro serate, la finale della XXXI Edizione del Premio Mia Martini, organizzata dall’ Associazione Cultura e Spettacolo di Bagnara Calabra in collaborazione con la Regione Calabria, condotta da Claudia Cesaroni e Marco Guacci. A Valerio Scanu il Premio Mia Martini 2025 con la seguente motivazione: Dotato di una voce potente, vincente, capace di abbracciare con naturalezza registri e generi diversi, fin dagli esordi, ha saputo conquistare il pubblico dei “Talent” con carattere e sensibilità interpretativa. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

