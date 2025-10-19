Premio degli Incamminati al rettore dell’Alma Mater

"I Musei Byron e del Risorgimento di Ravenna assomigliano all’ Università di Bologna perché riescono ad essere attrattivi nel mondo". Lo ha ribadito ieri a Ravenna il rettore dell’Alma Mater Giovanni Molari, ricevendo il ‘Vincastro d’Argento Premio a una Vita’, l’onorificenza dell’ Accademia degli Incamminati che gli è stata consegnata nella Sala Muratori della Biblioteca Classense. "Le facoltà che abbiamo attivato in Romagna – ha aggiunto Molari – sono di altissimo livello e i corsi di Medicina di Ravenna e Forlì non hanno nulla da invidiare a quelli di Bologna". D’altra parte, ha spiegato il presidente dell’Accademia Venerino Poletti, aprendo i lavori della Tornata dedicata a ‘Byron in Romagna ed in Toscana’, "l’Accademia degli Incamminati riconosce Molari il suo impegno costante, preciso ed entusiastico per l’insediamento dell’Università in Romagna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

