Preghiera della sera del 19 Ottobre 2025 | Riscatta il mio male
“Riscatta il mio male”. Con la preghiera della sera di oggi chiediamo alla Santissima Trinità di concederci questa grazia. La Santissima Trinità sia sempre lodata, servita e onorata da tutte le creature in Gesù Cristo nostro Signore. Amen. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo per chiedere grazia per tutto ciò abbiamo ricevuto. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
TELE ONE. . Palermo: Allo Zen un sabato sera di riflessione e preghiera Paolo Vive ? Servizio di Massimo Brizzi - facebook.com Vai su Facebook
Questa sera #13ottobre la preghiera della Comunità di Sant'Egidio a S.Maria in Trastevere è dedicata al ricordo di Gugliemo Tuccimei amico storico dei senza dimora a Roma, ucciso da un'auto venerdì mentre si recava alla mensa per servire i poveri h.20 live - X Vai su X
19 ottobre, santo del giorno: San Paolo della Croce - Il 19 ottobre la Chiesa celebra San Paolo della Croce, fondatore dei Padri Passionisti e grande mistico del dolore redentore di Gesù. Da erreemmenews.it
Preghiera della sera del 18 Ottobre 2025: “Ispira in me la verità” - É la preghiera della sera da recitare questo sabato per meditare sulla giornata appena trascorsa. Scrive lalucedimaria.it
Preghiera della sera del 15 Ottobre 2025: “Invoco la Tua Misericordia” - La preghiera della sera di oggi, martedì 15 ottobre, è agli Angeli Custodi che, a termine di questo giorno, sono con noi ... Da lalucedimaria.it