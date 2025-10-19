Preghiera del mattino del 19 Ottobre 2025 | Concedimi la libertà

Lalucedimaria.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La domenica è il giorno della devozione alla Santissima Trinità. Lodiamo e glorifichiamo il Signore con la preghiera del mattino di oggi. L’anima mia Vi adora, il mio cuore Vi benedice e la mia bocca Vi loda, o santa ed indivisibile Trinità: Padre Eterno, Figliuolo unico ed amato dal Padre, Spirito consolatore che procedete dal. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

preghiera del mattino del 19 ottobre 2025 concedimi la libert224

© Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino del 19 Ottobre 2025: “Concedimi la libertà”

Leggi anche questi approfondimenti

preghiera mattino 19 ottobrePreghiera del mattino del 18 Ottobre 2025: “Aiutami a riconoscerti” - Offriamo questo nuovo giorno al Signore con la preghiera del mattino di oggi. Si legge su lalucedimaria.it

preghiera mattino 19 ottobrePreghiera del mattino del 15 Ottobre 2025: “Infiammami di santità” - La preghiera del mattino di oggi, 15 ottobre è a San Giuseppe, patrono della Chiesa e della famiglia. lalucedimaria.it scrive

preghiera mattino 19 ottobreDiocesi: Milano, domenica festa della Dedicazione della cattedrale e isituzione dei ministeri laicali - Domenica 19 ottobre l’arcivescovo di Milano, Mario Delpini, presiederà due celebrazioni “particolarmente significative per la Chiesa ambrosiana, entrambe in duomo: al mattino il pontificale per la Fes ... agensir.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Preghiera Mattino 19 Ottobre