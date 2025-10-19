Stava cercando di recuperare il cervo appena ucciso, ma la corda si è rotta ed è precipitato per una trentina di metri sbattendo la testa. E’ la dinamica dell’incidente in cui ha perso la vita un cacciatore di 75 anni di Borgo Valbelluna ( Belluno ). L’episodio è avvenuto in Val Fontane, nella zona di Cordellon. L’uomo stava calando l’animale lungo un pendio roccioso verso la strada sottostante quando la corda si è spezzata e lui è precipitato per una trentina di metri sbattendo la testa. L’amico che era con la vittima, non avendo copertura telefonica, è sceso alla macchina e si è spostato di tre chilometri per attivare il 118 verso le 14. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Precipita lungo un pendio mentre tenta di recuperare il cervo appena ucciso: morto cacciatore di 75 anni