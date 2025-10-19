Pradè non le manda a dire dopo Milan Fiorentina | Il rigore è una roba scandalosa brutta da vedere! Marinelli non ha avuto il coraggio di mantenere la sua decisione
Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha commentato duramente la sconfitta col Milan per il rigore concesso da Marinelli e dal VAR. Rabbia, frustrazione e una difesa a spada tratta del proprio allenatore. Il post-partita di Milan Fiorentina è infuocato, e a prendersi la scena è il Direttore Sportivo viola, Daniele Pradè. Intervenuto ai microfoni di Dazn, il dirigente ha attaccato duramente la direzione arbitrale per il rigore decisivo concesso ai rossoneri, definendo l’episodio « scandaloso », ma ha anche blindato la posizione del tecnico Stefano Pioli. “Errore enorme del VAR, Marinelli senza coraggio”. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Argomenti simili trattati di recente
Un invito alla sfilata e sale subito la nostalgia @Pppiccioli manda il suo primo invito come direttore creativo di @Balenciaga e dentro ci trovi una cassettina, una radiolina e le cuffiette: perfetto per gli #amicidellacassettina Negli ultimi anni gli inviti alle sfila - facebook.com Vai su Facebook