Pradè infuriato in tv sul rigore col Var dato al Milan | Scandaloso che roba è!
Il contatto Parisi-Gimenez viene inizialmente ignorato dall'arbitro poi l'intervento del Var cambia tutto. Il diesse della Viola: "Questo è un errore enorme del Var e Marinelli non ha avuto il coraggio di correggerlo". Pioli: "Così facendo, non facciamo altro che incentivare i calciatori a simulare e a buttarsi". 🔗 Leggi su Fanpage.it
