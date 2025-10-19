Povertà ed esclusione sociale | la Calabria come la Guyana francese tra le regioni in Europa più a rischio

Calabria, Campania e Guyana francese, sono le regioni con i più alti tassi di rischio di povertà o esclusione sociale in Europa. È quanto emerge dai dati diffusi da Eurostat relativi al 2024. Un'Europa a due velocità, una che corre spinta dalla crescita e un'altra che arranca, sospesa tra redditi. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Scopri altri approfondimenti

Eurostat fotografa una realtà difficile: la Campania è tra le regioni europee con il più alto rischio di povertà ed esclusione sociale, insieme a Calabria e Guyana Francese. Al primo commento tutti i dati Eurostat - facebook.com Vai su Facebook

#Guyana francese, #Calabria e #Campania sono le regioni con i più alti tassi di rischio di #povertà o esclusione sociale in Europa, con una vulnerabilità rispettivamente del 59,5%, 48,8% e 43,5%. Sono i dati 2024 di Eurostat. - X Vai su X

Povertà ed esclusione sociale, Calabria tra le regioni più vulnerabili d’Europa - A rivelarlo sono i dati Eurostat 2024, che fotografano una situazione di forte fragilità nel Mezzogiorno. Come scrive reggiotv.it

Il Sud in bilico: Calabria e Campania ai vertici europei del rischio povertà, poi c'è la Sicilia - Un quadro inquietante che chiarisce come l'Italia resti una nazione divisa, con il Mezzogiorno alle prese con emergenze sociali senza precedenti ... Segnala lasicilia.it

Povertà ed esclusione sociale, Calabria e Campania ai vertici della classifica Ue - Guyana francese (geograficamente è in Sud America, ma politicamente appartiene appunto alla Francia), Calabria e Campania sono le regioni con i più alti tassi di rischio di povertà o esclusione ... Si legge su msn.com