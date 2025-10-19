Povertà ed esclusione sociale | la Calabria come la Guyana francese tra le regioni in Europa più a rischio

Calabria, Campania e Guyana francese, sono le regioni con i più alti tassi di rischio di povertà o esclusione sociale in Europa. È quanto emerge dai dati diffusi da Eurostat relativi al 2024. Un'Europa a due velocità, una che corre spinta dalla crescita e un'altra che arranca, sospesa tra redditi. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

povert224 esclusione sociale calabriaPovertà ed esclusione sociale, Calabria tra le regioni più vulnerabili d’Europa - A rivelarlo sono i dati Eurostat 2024, che fotografano una situazione di forte fragilità nel Mezzogiorno. Come scrive reggiotv.it

povert224 esclusione sociale calabriaIl Sud in bilico: Calabria e Campania ai vertici europei del rischio povertà, poi c'è la Sicilia - Un quadro inquietante che chiarisce come l'Italia resti una nazione divisa, con il Mezzogiorno alle prese con emergenze sociali senza precedenti ... Segnala lasicilia.it

Povertà ed esclusione sociale, Calabria e Campania ai vertici della classifica Ue - Guyana francese (geograficamente è in Sud America, ma politicamente appartiene appunto alla Francia), Calabria e Campania sono le regioni con i più alti tassi di rischio di povertà o esclusione ... Si legge su msn.com

