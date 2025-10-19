Povertà Caritas | cresce l' emergenza casa in Lombardia in 34mila come Maria

Maria, nome di fantasia, ha 45 anni e - dopo il Covid- è stata costretta ad accettare un lavoro part time e ad andare via da Milano. Insostenibili le spese, soprattutto quelle per l'affitto di un appartamento. Come lei sono 34mila le persone in Lombardia che hanno chiesto aiuto alla Caritas. I canoni di affitto erodono il 40% dello stipendio e a Milano, lo scorso anno, gli sfratti sono stati oltre 14.600. E in tanti rinunciano a cibo e cure mediche pur di non perdere la casa. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

