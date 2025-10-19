Potenza De Giorgio | Il secondo gol ci ha tagliato le gambe

Tempo di lettura: 2 minuti Trasferta nel Sannio amara per il Potenza di mister De Giorgio. Tutto sommato i lucani non hanno disputato una brutta gara, ma agli ospiti è sempre mancata un po’ di convinzione dalle parti di Vannucchi al netto del gol annullato nel primo tempo. Queste le parole dell’allenatore del Potenza in sala stampa: ANALISI – “Dispiace. Abbiamo perso 2-0 prendendo due reti evitabili. In questo momento nelle ultime 5 gare abbiamo raccolto meno di quanto meritato. Bisogna stare uniti e lavorare avendo la forza di correre di più. La gara è andata come l’avevamo preparata. I gol sono arrivati da due cross”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

