Ancora buio. La città deserta. Soprattutto di sabato, quando chi può approfitta per restare qualche ora in più a letto. Poche le persone che circolano prima delle 7 nel centro storico. Ma c’è chi deve andare a lavoro per aprire l’attività. E s’imbatte in una brutta sorpresa che ai cittadini non era stata segnalata. Quanti hanno l’abbonamento al posteggio dello stadio – o semplicemente necessità di posteggiare qui – devono sapere che troveranno chiuso il cancello in cima alle scalette che sboccano in viale Curtatone. Davanti al Conad, per intendersi. A segnalarlo a La Nazione una persona che, proprio per tale ragione, pur avendo appunto regolare abbonamento, ha dovuto fare tutto il giro all’esterno della struttura per raggiungere la propria attività in centro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Posteggio Stadio: sorpresa: "Trovato chiuso il cancello"