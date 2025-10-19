Postecoglou in realtà è stato esonerato in diretta bastava guardare la faccia di Marinakis Guardian

Ange Postecoglou aveva promesso di cambiare il Nottingham Forest e invece è stato travolto, ancora una volta, dal suo stesso personaggio. Il suo esonero, arrivato quasi “in diretta” dopo l’ennesima sconfitta è la chiusura di un lavoro durato solo 39 giorni e che il Guardian definisce come “ingenuo”. Il quotidiano lo descrive come poco in grado di leggere la ferocia competitiva della Premier League. L’ingenuo Postecoglou, l’allenatore meno efficace della storia della Premier (Guardian). Si legge così sul quotidiano inglese: “ La versione ufficiale sembra essere che Postecoglou sia stato esonerato 18 minuti dopo la sua sconfitta finale al City Ground. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Postecoglou in realtà è stato esonerato in diretta, bastava guardare la faccia di Marinakis (Guardian)

"A metà del secondo tempo il presidente è svanito dalle tribune. Oggi possiamo dire che Postecoglou, con due esoneri in pochi mesi, è l'allenatore meno efficace della Premier League"

