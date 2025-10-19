Porto Masuccio Salernitano il Tar blocca il progetto di Travelmar | Legittimo il no dell' Autorità
Il Tar di Salerno boccia il progetto di riqualificazione del Porto Masuccio Salernitano proposto dal gruppo guidato dalla Travelmar. Il Tribunale Amministrativo ha infatti respinto il ricorso della società, giudicando corretto il comportamento dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
