Porto di Gioia Tauro investimento da 5 milioni che garantirà la leadership dello scalo

È stata una settimana intensa quella che ha visto il commissario straordinario dell'Autorità di Sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio, Paolo Piacenza, partecipare alla Genoa Shipping Week, appuntamento biennale che riunisce operatori portuali, marittimi e logistici provenienti da.

Le navi al porto di Gioia Tauro e le chat tra Papalia e Barbato

Realizzazione degli obiettivi del PNRR e completamento dei lavori di elettrificazione delle banchine del porto di Gioia Tauro sono gli elementi cardine posti alla base del "Memorandum d'Intesa"

Porto di Gioia Tauro, il commissario Piacenza: "Puntiamo a movimentare 7 milioni di teus entro il 2029" - «Io penso che il porto di Gioia Tauro sia un porto essenziale che crescerà ulteriormente, tant'è vero che le nostre previsioni di traffico puntano ai 7 ...

Porto di Gioia Tauro verso il record, commissario Piacenza: "Obiettivo 4 milioni di TEU nel 2025, 7 entro il 2029" - Le prospettive per Gioia Tauro sono ambiziose: 7 milioni di TEU entro il '29, grazie a una strategia di investimenti infrastrutturali e sostenibilità ambientale ...

Agostinelli, porto di Gioia Tauro é un'eccellenza - Il presidente dell'Autorità di Sistema portuale dei mari Tirreno meridionale e Ionio, Andrea Agostinelli, ha preso parte ad un'iniziativa promossa dal Consorzio dei trasportatori di Crotone in ...