Porte aperte alla Scuola di Babele Lezioni di italiano agli stranieri

Ilgiorno.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Scuola di Babele ha ripreso le lezioni ma è sempre aperta ad accogliere nuovi studenti. All’oratorio di San Domenico, esiste dal 1990 questo spazio interculturale e non giudicante il cui scopo è quello di insegnare l’italiano alle persone straniere che vivono e lavorano in Italia. Negli anni è diventata un luogo di amicizia, in cui le diversità culturali di ognuno sono vissute come un bene prezioso da valorizzare. I corsi e le attività sono organizzati solo con lavoro volontario. Nessuna delle persone che operano nella scuola viene pagata: i volontari lavorano gratuitamente nel loro tempo libero. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

porte aperte alla scuola di babele lezioni di italiano agli stranieri

© Ilgiorno.it - Porte aperte alla Scuola di Babele. Lezioni di italiano agli stranieri

Contenuti che potrebbero interessarti

porte aperte scuola babelePorte aperte alla Scuola di Babele. Lezioni di italiano agli stranieri - La Scuola di Babele ha ripreso le lezioni ma è sempre aperta ad accogliere nuovi studenti. Da ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Porte Aperte Scuola Babele