La Scuola di Babele ha ripreso le lezioni ma è sempre aperta ad accogliere nuovi studenti. All’oratorio di San Domenico, esiste dal 1990 questo spazio interculturale e non giudicante il cui scopo è quello di insegnare l’italiano alle persone straniere che vivono e lavorano in Italia. Negli anni è diventata un luogo di amicizia, in cui le diversità culturali di ognuno sono vissute come un bene prezioso da valorizzare. I corsi e le attività sono organizzati solo con lavoro volontario. Nessuna delle persone che operano nella scuola viene pagata: i volontari lavorano gratuitamente nel loro tempo libero. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Porte aperte alla Scuola di Babele. Lezioni di italiano agli stranieri