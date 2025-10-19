Popcorn da non mangiare | richiamo alimentare per alcaloidi tropanici nel mais Di cosa si tratta e quali sono gli effetti per la salute
Milano, 19 ottobre 2025 - Attenti ai popcorn e se avete in casa queste confezione di mais non consumatele e riportatele al punto vendita Il richiamo. Richiamo per mais per popcorn a marchio Cibon e Coal prodotti da Melandri Guadenzio Srl con sede dello stabilimento a Bagnocavallo (Ra). L'avviso è pubblicato sul sito del ministero della Salute per "la possibile presenza di alcaloidi del tropano oltre il limite di legge". I lotti. I lotti interessati sono i seguent i: 20225 (25 chili) di Cibon, 17725 (5 chili) di Cibon, 14925 (5 chili) di Cibon, 17025 (500 grammi) di Cibon, 18425 (5 chili) di Coal, 16825 (500 grammi) di Sigma, 16225 e 19025 (1 chilo di Veggy Duck. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
DOMENICA 19 OTTOBRE - LA TRANSUMANZA & Giornata delle Ville Venete Pecore e agnellini rientrano in pianura e il parco diventa un’aula a cielo aperto: i bimbi possono entrare nel recinto, accarezzarli, dar loro da mangiare, accompagnarli al pascolo Vai su Facebook
Richiamo di Mais per Popcorn: Possibili Contaminazioni da Non Ignorare - Se si sospetta un’intossicazione da alcaloidi tropanici, è essenziale agire tempestivamente. tuobenessere.it scrive
Richiamo urgente: Popcorn Cibon e Coal potenzialmente pericolosi - Gli alcaloidi tropanici sono composti chimici naturali, che si formano nel metabolismo secondario di diverse piante appartenenti a famiglie come le Solanaceae, Erythroxylaceae e Convolvulaceae. Scrive tuobenessere.it
Richiamo per mais per popcorn: possibile contaminazione da alcaloidi tropanici - I prodotti di diversi marchi e di diverso peso provengono dallo stesso stabilimento ... Da today.it