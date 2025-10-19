Popcorn da non mangiare | richiamo alimentare per alcaloidi tropanici nel mais Di cosa si tratta e quali sono gli effetti per la salute

Milano, 19 ottobre 2025 - Attenti ai popcorn e se avete in casa queste confezione di mais non consumatele e riportatele al punto vendita Il richiamo. Richiamo per mais per popcorn a marchio Cibon e Coal prodotti da Melandri Guadenzio Srl con sede dello stabilimento a Bagnocavallo (Ra). L'avviso è pubblicato sul sito del ministero della Salute per "la possibile presenza di alcaloidi del tropano oltre il limite di legge". I lotti. I lotti interessati sono i seguent i: 20225 (25 chili) di Cibon, 17725 (5 chili) di Cibon, 14925 (5 chili) di Cibon, 17025 (500 grammi) di Cibon, 18425 (5 chili) di Coal, 16825 (500 grammi) di Sigma, 16225 e 19025 (1 chilo di Veggy Duck. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

