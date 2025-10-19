Scritte sui parapetti del ponte Coperto erano comparse dopo l’ultima manifestazione pro Gaza che si è tenuta in città in concomitanza con la visita del presidente della Repubblica. "Si individuino i responsabili e venga chiesto loro di pagare le spese per la pulizia" avevano proposto in Consiglio comunale alcuni esponenti dell’opposizione. In attesa che i vengano effettivamente identificati gli autori del gesto, l’amministrazione ha chiesto ad Asm di intervenire e il ponte che collega il centro a Borgo Ticino è stato ripulito. "Abbiamo provveduto alla pulizia del ponte da cui sono stati cancellati diversi graffiti, alcuni dei quali fatti da qualche dissennato durante una delle ultime manifestazioni contro il genocidio in Palestina – ha commentato il sindaco, Michele Lissia –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ponte Vecchio ripulito dalle scritte