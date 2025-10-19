Ponte scientifico con El Salvador Mondino cooperazione esecutiva | medici e infermieri in tirocinio
Un ponte scientifico tra l’Italia e l’America centrale. La fondazione Mondino Irccs ha avviato la fase esecutiva dell’accordo di cooperazione con il ministero della salute di El Salvador, siglato lo scorso maggio a San Salvador, con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione in ambito neurologico e migliorare la gestione delle malattie cerebrovascolari nel Paese centroamericano. In questi giorni, una delegazione salvadoregna guidata da Xochitl Sandoval, direttrice dell’Istituto nacional de salud, ha visitato la sede della Fondazione a Pavia per incontri istituzionali e un confronto tecnico-scientifico con i vertici del Mondino, rappresentati da Gianni Bonelli (direttore generale), Pierluigi Nicotera (direttore scientifico) e Daniele Bosone (direttore sanitario). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche questi approfondimenti
"PONTI UMANI", IL PROF. SIVIERO NE PARLA CON LE QUINTE DEL LICEO SCIENTIFICO Lo chiamano “Bridgeman”, uomo-ponte, perché Enzo Siverio i ponti li ha studiati, progettati in tutto il mondo, salvati e, soprattutto, amati. Docente di Tecnica del - facebook.com Vai su Facebook
Ponte scientifico con El Salvador. Mondino, cooperazione esecutiva: medici e infermieri in tirocinio - Pavia, specializzazione in ambito neurologico e della gestione delle malattie cerebrovascolari. Secondo ilgiorno.it
Formazione medici firma con El Salvador - Al Mondino l’accordo di 5 anni: il paese centroamericano avrà specialisti in neurologia e per le cure dell’epilessia ... Riporta laprovinciapavese.gelocal.it
Ponte sullo Stretto, Avs: ecco i documenti - Alleanza Verdi e Sinistra rende pubblici sul sito di Europa Verde i documenti della Società Ponte sullo Stretto relativi alla relazione del comitato scientifico e alla relazione di aggiornamento del ... Lo riporta ilmanifesto.it