Un ponte scientifico tra l’Italia e l’America centrale. La fondazione Mondino Irccs ha avviato la fase esecutiva dell’accordo di cooperazione con il ministero della salute di El Salvador, siglato lo scorso maggio a San Salvador, con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione in ambito neurologico e migliorare la gestione delle malattie cerebrovascolari nel Paese centroamericano. In questi giorni, una delegazione salvadoregna guidata da Xochitl Sandoval, direttrice dell’Istituto nacional de salud, ha visitato la sede della Fondazione a Pavia per incontri istituzionali e un confronto tecnico-scientifico con i vertici del Mondino, rappresentati da Gianni Bonelli (direttore generale), Pierluigi Nicotera (direttore scientifico) e Daniele Bosone (direttore sanitario). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ponte scientifico con El Salvador. Mondino, cooperazione esecutiva: medici e infermieri in tirocinio