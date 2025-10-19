Politica | Giani-bis il Pd Livorno ha le idee chiare | Franchi ora sia assessore regionale

Livornotoday.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Il territorio livornese possiede un potenziale straordinario che deve essere posto al centro della strategia regionale dei prossimi anni”. Le parole della direzione territoriale del Pd Livorno, a pochi giorni da un risultato elettorale estremamente positivo per le forze del centrosinistra. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

politica giani bis pdQuanto è importante la vittoria di Eugenio Giani in Toscana per il Pd e per il campo largo - La riconferma dà a Giani un ruolo più forte all’interno del PD e nella dialettica con la segretaria Schlein. Secondo italiaoggi.it

politica giani bis pdGiani trascina il campo largo. La Toscana si riaffida al centrosinistra. Ma è allarme astensione sotto il 50% -  Centrodestra flop: il Carroccio a guida Vannacci perde 17 punti rispetto al 2020 ... Da lanazione.it

politica giani bis pdRiconfermato nettamente Giani, che Schlein non voleva. I dem tengono bene, Casa Riformista doppia il M5s. Crolla la Lega. Sia a destra che a sinistra emergono piccoli segnali ... - Sia a destra che a sinistra emergono piccoli segnali di cambiamento negli equi ... Riporta ilfoglio.it

