Polemiche ad Amici per Think cantato da Flavia Zerbi | Travolgente come la dichiarazione dei redditi

Fanpage.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Piccoli battibecchi ad Amici, durante la puntata di domenica 19 ottobre. Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini contestano l'esibizione della 19enne Flavia, che viene difesa da Anna Pettinelli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

