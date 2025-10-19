PokéPark Kanto a Tokyo | il primo parco Pokémon permanente apre nel 2026

Nella primavera del 2026, le colline verdeggianti di Yomiuriland, il più grande parco a tema di Tokyo, si prepareranno ad accogliere una rivoluzione nell’universo dell’intrattenimento giapponese. PokéPark Kanto, la prima attrazione permanente all’aperto dedicata ai Pokémon, sta per trasformare questi pendii dove da sessant’anni risuonano le risate dei visitatori in un territorio inesplorato dove la fantasia incontra la realtà. Non si tratta di un semplice parco a tema, ma di un’esperienza che promette di ridefinire il concetto stesso di immersione narrativa. Esteso su oltre 26.000 metri quadrati, questo ambizioso progetto della The Pokémon Company rappresenta il tentativo più audace di materializzare un mondo virtuale amato da generazioni di giocatori. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - PokéPark Kanto a Tokyo: il primo parco Pokémon permanente apre nel 2026

