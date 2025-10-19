Poggio premia la stella del nuoto Sansone protagonista in Comune
"A 21 anni, poco prima di riuscire ad entrare nei corpi sportivi, ho seriamente rischiato di dover smettere di nuotare. Se non ho mai mollato, devo ringraziare in primis la mia famiglia che mi è sempre stata accanto". Parola di Gianmarco Sansone, premiato dal sindaco di Poggio a Caiano Riccardo Palandri alla presenza del delegato provinciale del Coni Massimo Taiti, dell’ex-assessore all’istruzione a Prato Rita Pieri e della deputata Erica Mazzetti. Il riconoscimento (una foto di Sansone dopo una vittoria, con lo stemma del Comune di Poggio) è stato consegnato all’atleta poggese classe 2000 durante una cerimonia pubblica tenutasi ieri nella sala della Giostra del palazzo comunale, per i successi sportivi conseguiti negli ultimi anni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
