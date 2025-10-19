Pnrr Zes e fondi per la coesione Musumeci | Per la Sicilia risorse mai così ingenti ora serve capacità di programmazione

“Il Sud resta una priorità nel programma di governo. Oggi per la Sicilia e per il Mezzogiorno non c’è un problema di risorse finanziarie: dal Pnrr alla Zes Unica fino ai fondi per la coesione, mai la Regione siciliana ha ricevuto dal governo centrale così tanti miliardi”. Lo ha dichiarato a. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

