Pizzo e slot machine dei Casalesi 13 davanti al giudice
Fissata l’udienza preliminare a carico di 13 esponenti del ‘gruppo misto’ dei Casalesi dediti alle estorsioni ai commercianti e all’imposizione di slot machine nei territori dell’agro aversano. E’ quanto disposto dal gip Donatella Bove del tribunale di Napoli dopo aver accolto la richiesta di. 🔗 Leggi su Casertanews.it
