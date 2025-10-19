Pizzo e slot machine dei Casalesi 13 davanti al giudice

Casertanews.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fissata l’udienza preliminare a carico di 13 esponenti del ‘gruppo misto’ dei Casalesi dediti alle estorsioni ai commercianti e all’imposizione di slot machine nei territori dell’agro aversano. E’ quanto disposto dal gip Donatella Bove del tribunale di Napoli dopo aver accolto la richiesta di. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Pizzo e riciclaggio, 20 arresti Casalesi - I carabinieri di Aversa (Caserta)hanno arrestato venti persone ritenute appartenenti alla fazioneSchiavone del clan dei Casalesi, accusate di estorsione neiconfronti di ... Riporta ilsecoloxix.it

Casalesi a Eraclea, si rivolgevano al boss Donadio anche per recuperare la tesi rubata - Così come sappiamo che, a suo tempo, se ti rubavano la tesi di laurea andavi da Luciano Donadio ... Come scrive ilgazzettino.it

