Più laici formati accanto ai preti Oggi i primi 14 ministri istituiti

Sono quattordici, sei uomini e otto donne: un lettore, cinque accoliti e otto catechisti. Sono i primiministri istituiti “ della Diocesi di Milano, una nuova figura che sta crescendo nella chiesa cattolica. Riceveranno il mandato oggi alle 17.30 in Duomo mentre altri 45 compagni stanno completando la formazione. "L’istituzione dei ministri dell’Accolito, del Lettore, del Catechista si inserisce nel percorso sinodale come una forma di corresponsabilità per la missione – aveva già sottolineato l’arcivescovo Mario Delpini nella sua proposta pastorale –. La sinodalità non è una riduzione del ruolo del prete, ma una sua esaltazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

