Più che Lupin un furto alla Totò al Louvre

Lastampa.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Erano in quattro, due vestiti da operai, con i gilet gialli. Altri due su scooter. Sono entrati al Louvre dalla scala del montacarichi e sono scappati sullo scooter. In sette minuti si. 🔗 Leggi su Lastampa.it

pi249 che lupin un furto alla tot242 al louvre

© Lastampa.it - Più che Lupin un furto alla Totò al Louvre

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Pi249 Lupin Furto Tot242