Più che Lupin un furto alla Totò al Louvre
Erano in quattro, due vestiti da operai, con i gilet gialli. Altri due su scooter. Sono entrati al Louvre dalla scala del montacarichi e sono scappati sullo scooter. In sette minuti si. 🔗 Leggi su Lastampa.it
Altre letture consigliate
Per gli 80 anni che avrebbe compiuto oggi Ivan Graziani voglio vincere facile scegliendo uno dei suoi capolavori più amati, ovvero quel furto della Gioconda, colpaccio in pieno stile Arsenio Lupin, con un finale aperto, probabilmente fallimentare anche perché - facebook.com Vai su Facebook
Da Lupin a Ocean's Twelve, furti d'arte sullo schermo. Anche casi reali come Gioconda e Munch raccontati da cinema e tv #ANSA - X Vai su X