pistoiese pari casalingo 1 1 in rimonta con la correggese

Pistoia, 19 ottobre 2025 – Mezzo passo falso della Pistoiese al “Marcello Melani”: la squadra di Andreucci ha pareggiato 1-1 contro la Correggese, formazione di metà classifica, nell’ottava giornata d’andata del girone D del campionato di serie D. Un pari in rimonta quello degli arancioni, agguantato meritatamente al cospetto di una coriacea Correggese. Gara dominata per lunghi tratti dai pistoiesi, che restano al secondo posto della graduatoria con 16 punti, a 3 lunghezze dal Lentigione capolista. Dopo una fase iniziale di studio, la prima vera occasione arriva al 22’: Maldonado si incarica di un calcio di punizione dal limite, la traiettoria è precisa ma la sfera non si abbassa a sufficienza e termina di poco alta sopra la traversa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

