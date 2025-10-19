Pistoiese obiettivo vetta C’è l’ostacolo Correggese E Andreucci non si fida

Tenere il passo del Lentigione capolista o, ancora meglio, guadagnare la vetta della classifica. L’obiettivo della Pistoiese è chiaro, ma per far diventare realtà questo sogno ci sarà prima da superare l’esame Correggese. Oggi (fischio d’inizio alle ore 15) gli arancioni ospiteranno al Melani una squadra in salute, che è imbattuta da sei gare consecutive e che nelle ultime tre non ha subito reti. "Se guardiamo i numeri - ha esordito in sala stampa Antonio Andreucci - ci dicono che in casa facciamo più fatica che in trasferta, ma ogni partita fa storia a sé. Ospitiamo una Correggese organizzata, che ha qualità sia dietro che davanti e che subisce poco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

