Pistoia | muore 17enne in moto nello scontro con un’auto

Firenzepost.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A seguito del violento impatto con l'auto il 17enne aveva riportato un grave trauma cranico ed è andato in arresto cardiaco una volta arrivato al pronto soccorso. Inutili i tentativi dei sanitari di salvarlo L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

pistoia muore 17enne in moto nello scontro con un8217auto

© Firenzepost.it - Pistoia: muore 17enne in moto nello scontro con un’auto

Scopri altri approfondimenti

pistoia muore 17enne motoMuore a 17 anni nell’incidente: Pistoia, non ce l’ha fatta il giovane coinvolto in uno scontro - Tragedia in città: il ragazzo era in sella alla sua moto. Come scrive msn.com

pistoia muore 17enne motoPistoia, muore a 17 anni dopo un incidente in moto - Matteo Ducceschi è stato portato al pronto soccorso in condizioni disperate. Scrive corrierefiorentino.corriere.it

pistoia muore 17enne motoScontro moto-auto a Pistoia, 17enne in codice rosso - Pistoia, 18 ottobre 2025 – Brutto incidente stradale questa sera, sabato 18 ottobre, nella prima periferia di Pistoia. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Pistoia Muore 17enne Moto