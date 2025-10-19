di Giuseppe Colicchia Pistocchi ci va giù pesante su Massa: «Arbitro scadente, incredibile che fischia.». Il commento del giornalista sul fischietto di Roma Inter. Il giornalista Maurizio Pistocchi ha commentato la preziosa vittoria dell’Inter sul campo della Roma. Secondo la sua analisi, la squadra di Cristian Chivu ha conquistato i tre punti con merito, grazie a un gol in avvio di Ange-Yoan Bonny, abile a sfruttare un errore difensivo giallorosso. Un successo che permette alla Beneamata di agganciare proprio la Roma e il Napoli in vetta alla classifica. Pistocchi ha sottolineato le due facce della partita: un primo tempo dominato dai nerazzurri, seguito da una ripresa in cui la squadra di Gian Piero Gasperini ha reagito con forza, sfiorando il pareggio in due occasioni nitide con Paulo Dybala e soprattutto con Artem Dovbyk, che ha incredibilmente fallito un colpo di testa a porta sguarnita. 🔗 Leggi su Internews24.com

