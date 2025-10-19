Pioli, allenatore della Fiorentina, ha parlato così dopo la sconfitta contro il Milan e il rigore controverso per l’episodio Parisi Gimenez. Amarezza, rabbia e una difesa del proprio gruppo. Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina, non nasconde la sua frustrazione dopo la sconfitta per 2-1 contro il Milan, maturata nel finale a causa di un calcio di rigore molto contestato. Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico viola ha criticato duramente l’operato del VAR, pur ammettendo la necessità di «fare meglio». L’attacco al VAR: “Così si invita a simulare”. Il punto centrale delle sue dichiarazioni è il rigore concesso ai rossoneri per un contatto tra Parisi e Gimenez, dopo l’intervento del VAR che ha richiamato l’arbitro Marinelli al monitor. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Pioli non digerisce il rigore di Milan Fiorentina: «Facendo così invitiamo i giocatori a simulare e mettersi le mani in faccia! Commentate voi…»