Pioli nervoso | Così gli arbitri invitiamo i giocatori a continuare a simulare a buttarsi a terra e mettere le mani in faccia

L'allenatore della Fiorentina, Stefano Pioli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn dopo la sconfitta contro il Milan Le parole di Pioli. Pradè ha detto "Se c'è una persona che può portarci fuori è Pioli". «Questo è uno dei motivi per cui sono così dispiaciuto dei risultati, perchP la Fiorentina ha scommesso molto su di me. Purtroppo non riusciamo a ottenere i risultati, sono sicuro della gestione, ma i risultati dicono il contrario. Dobbiamo cercare di fare meglio noi e non solo noi» Si riferisce agli arbitri? Cosa sente di dire? «Sento di aggiungere che facendo così invitiamo i giocatori a continuare a simulare, a buttarsi a terra e mettere le mani in faccia e non solo in area di rigore.

