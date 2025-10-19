Pioli e Pradé contro l’arbitro | bufera Fiorentina e dimissioni in diretta

I viola battuti per 2-1 dal Milan, atmosfera elettrica nel post partita: critiche all’operato di direttore di gara e Var per il rigore decisivo, arrivano anche altre dichiarazioni importanti Si parlerà molto, a lungo, del finale di Milan-Fiorentina, gara conclusa sul 2-1 per i rossoneri grazie alla doppietta di Leao. Decisivo il rigore concesso negli ultimi minuti per presunto atterramento di Gimenez, rivisto al Var. La concessione del penalty da parte di Marinelli, dopo la chiamata al monitor, ovviamente fa infuriare il club viola, che si è sfogato, nel post partita, con le dichiarazioni del ds Daniele Pradè e dell’allenatore Stefano Pioli. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Pioli e Pradé contro l’arbitro: bufera Fiorentina e dimissioni in diretta

Argomenti simili trattati di recente

Stefano Pioli si prepara ad ritorno a San Siro col botto, l'indomani il tecnico viola compirà anche 60 anni. di Luis Prado #Nazionali #SerieA - facebook.com Vai su Facebook

Fiorentina, Pioli: “Sono amareggiato e triste, servono soluzioni diverse” - La Fiorentina non riesce ancora a vincere in questo campionato e cede in casa contro il Como dopo un iniziale vantaggio. Riporta gianlucadimarzio.com

Pioli: “Contro il Como mi aspetto una Fiorentina vincente” - La conferenza stampa dell’allenatore della Fiorentina, Stefano Pioli, in vista della 4ª giornata di Serie A contro il Como Dopo aver superato il turno dei playoff di Conference League, la Fiorentina ... Secondo gianlucadimarzio.com

Pioli: "Il calcio va oltre la tattica e la tecnica. Kean non è un problema" - "Nel secondo tempo contro il Como abbiamo smesso di essere squadra e da lì ci siamo complicati la vita. Riporta tuttosport.com