Pink Ball tutti in rosa al British Museum | ecco i look di chi ha sfilato sul tappeto rosa del nuovo ambitissimo Gala anche quelli che non hanno rispettato il dress code
C'è stata molta libertà negli outfit dell'evento che invitava gli ospiti a vestirsi di rosa. Le nipoti della principessa Diana, Kitty, Amelia e Eliza Spencer, sono state tra coloro che hanno preso sul serio la richiesta. Naomi Campbell invece ha sfoderato l'Union Jack e Janet Jackson ha abbagliato con un abito rosso. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
È arrivato il momento del cambio palline? Prova le Boost+ Speed Ball di @OxdogPadel #OthersWillFollow #PlayPadelStore #Padel #PadelLovers #PadelLife #PadelItalia #PadelTorino #PlayPadelTorino #PadelShop #PadelCommunity - facebook.com Vai su Facebook
Pink is better fa tappa a Sauze d'Oulx per la corsa in rosa - Anche quest'anno il comune della Val di Susa Sauze d'Oulx, nel Torinese, si tingerà di rosa per sostenere la campagna di lotta ai tumori femminili "Pink is better". Riporta ansa.it
Ottobre Rosa: tutte le iniziative a supporto della ricerca contro il tumore al seno. Ecco come fare per sostenere la causa - Ottobre è il mese dedicato alla salute femminile, con progetti di prevenzione, eventi solidali e campagne di sensibilizzazione per accompagnare le donne nel percorso di cura e rinascita ... Segnala vogue.it
Tutti in rosa per la salute: ad Ancona c’è la Pink Walk - Appuntamento domenica 11 maggio con la Pink Walk, una camminata di salute nel centro di Ancona che ha come scopo principale la promozione della salute, il sano stile di vita e soprattutto un’ottima ... Come scrive youtvrs.it