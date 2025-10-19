Pink Ball tutti in rosa al British Museum | ecco i look di chi ha sfilato sul tappeto rosa del nuovo ambitissimo Gala anche quelli che non hanno rispettato il dress code

C'è stata molta libertà negli outfit dell'evento che invitava gli ospiti a vestirsi di rosa. Le nipoti della principessa Diana, Kitty, Amelia e Eliza Spencer, sono state tra coloro che hanno preso sul serio la richiesta. Naomi Campbell invece ha sfoderato l'Union Jack e Janet Jackson ha abbagliato con un abito rosso. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

