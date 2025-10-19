Ping pong tra giganti a Riad | Sinner fulmina Alcaraz e poi si abbracciano come due fratelli

Jannik Sinner ha conquistato per il secondo anno consecutivo il Six Kings Slam a Riad, dominando Carlos Alcaraz in una finale che ha messo in mostra il suo tennis più spettacolare. Ma è stato proprio lo spagnolo, al termine del match, a regalare una delle dichiarazioni più significative della serata, fotografando perfettamente il livello di gioco espresso dall’azzurro. “Ti piace davvero quando gioca così bene contro di te?”, hanno chiesto ad Alcaraz durante l’intervista post-partita. La risposta del campione spagnolo non si è fatta attendere: “Non molto”, ha ammesso ridendo. “A volte sembra di giocare a ping pong, non è divertente stare dall’altra parte della rete. 🔗 Leggi su Cultweb.it

