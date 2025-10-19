Piglione Trail | oggi c’è la sesta edizione Attesi tanti atleti provenienti anche dall’estero

Oggi si terrà la sesta edizione del " Piglione Trail ", gara di trail running che si svolge sulle Apuane e attraversa molti bellissimi borghi del Comune di Pescaglia tra i colori dell’autunno. Nata anche per far conoscere meglio e promuovere questa stupenda zona, ogni anno la manifestazione vede crescere il numero dei partecipanti: lo scorso anno più di 300 atleti, provenienti da ogni parte d’Italia ma anche dall’estero, con sportivi di livello internazionale. Il cuore della gara è il Monte Piglione, ultima vetta a Sud-Est della catena apuana, sulla cui cima meridionale passano tutti i partecipanti delle tre differenti distanze. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

