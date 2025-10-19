Pietro Pisapia Riccardo Gemo Nicola Xausa | chi erano i tre ragazzi morti nell' incidente di Asiago

Leggo.it | 19 ott 2025

Sono tutti vicentini i tre ventenni morti nello schianto avvenuto la notte scorsa ad Asiago. Due di loro erano residenti a Lusiana Conco, altro comune dell'Altopiano di Asiago e. 🔗 Leggi su Leggo.it

pietro pisapia riccardo gemoPietro Pisapia, Riccardo Gemo, Nicola Xausa: chi erano i tre ragazzi morti nell'incidente di Asiago - Due di loro erano residenti a Lusiana Conco, altro comune dell'Altopiano di Asiago e un terzo ... Scrive ilmessaggero.it

pietro pisapia riccardo gemoNicola, Pietro e Riccardo tornano dalla festa e si schiantano con l'auto sulla rotatoria di Asiago: morti i tre amici 20enni, un altro è in fin di vita. Miracolato il quinto ... - 30 della notte tra il 18 e il 19 ottobre, in centro ad Asiago, vicino alla rotatoria che porta al parco Millepini. Secondo msn.com

