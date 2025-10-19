“Non ho vissuto gli Anni Settanta. Ma attraverso i racconti del produttore Riccardo Tozzi e quelli di mio padre Sergio (Castellitto, ndr) ho avuto la sensazione che in quel periodo ci fosse un sentimento vivo e più forte di cambiare la storia. Oggi siamo tutti un po' più rassegnati. A quel tempo, i giovani avevano un futuro tutto da scrivere, e questo inevitabilmente generava un ambiente più feroce. Per quelli di oggi è già scritto. La mia generazione non ha un rapporto così diretto con la Storia”. A parlare è Pietro Castellitto alla ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma per presentare “Il Falsario”, diretto da Stefano Lodovichi e in arrivo il 23 gennaio 2026 su Netflix. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Pietro Castellitto è il "falsario" del Caso Moro: "Negli Anni 70 i giovani volevano cambiare la Storia"