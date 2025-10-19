Picchiata e minacciata dall' ex la polizia la salva | il video dell' inseguimento L' uomo rimesso in libertà dopo 48 ore

Feedpress.me | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ci sono voluti sette minuti e 12 secondi per rintracciarla e salvarla, sette minuti e 12 secondi passati al telefono con gli agenti della Polizia che questa volta sono riusciti a fermare un altro uomo violento che aveva appena aggredito la sua ex, di soli 19 anni. Lui di anni ne ha 45, ha precedenti per droga ed è stato arrestato in flagranza, ma in carcere ci è rimasto 48 ore perché è stato rimesso. 🔗 Leggi su Feedpress.me

picchiata e minacciata dall ex la polizia la salva il video dell inseguimento l uomo rimesso in libert224 dopo 48 ore

© Feedpress.me - Picchiata e minacciata dall'ex, la polizia la salva: il video dell'inseguimento. L'uomo rimesso in libertà dopo 48 ore

Altre letture consigliate

picchiata minacciata dall exPamela Genini, Gianluca Soncin l'aveva picchiata e minacciata con una pistola. L'amica: «Ha dato fiducia alla persona sbagliata», le foto... - Sono le foto che Pamela Genini, modella di 29 anni, uccisa con 24 coltellate dall’ex ... msn.com scrive

picchiata minacciata dall exPamela Genini era stata picchiata e minacciata con una pistola da Gianluca Soncin, l'amica: «Ha dato fiducia alla persona sbagliata» - Sono le foto che Pamela Genini, modella di 29 anni, uccisa con 24 coltellate dall’ex compagno cinquantaduenne, Gianluca Soncin, aveva mandato ... Come scrive msn.com

picchiata minacciata dall ex“Ti sgozzerò”. La ex del rapper italo dominicano Faneto, picchiata e minacciata di morte, lo denuncia per violenze e stalking - In un crescendo di insulti e minacce il rapper 21enne l’ha schiaffeggiata in faccia provocandole degli ematomi che la ragazza ha mostrato sul suo profilo social. ilgiorno.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Picchiata Minacciata Dall Ex