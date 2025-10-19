Picchiata e minacciata dall' ex la polizia la salva | il video dell' inseguimento L' uomo rimesso in libertà dopo 48 ore

Ci sono voluti sette minuti e 12 secondi per rintracciarla e salvarla, sette minuti e 12 secondi passati al telefono con gli agenti della Polizia che questa volta sono riusciti a fermare un altro uomo violento che aveva appena aggredito la sua ex, di soli 19 anni. Lui di anni ne ha 45, ha precedenti per droga ed è stato arrestato in flagranza, ma in carcere ci è rimasto 48 ore perché è stato rimesso. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Picchiata e minacciata dall'ex, la polizia la salva: il video dell'inseguimento. L'uomo rimesso in libertà dopo 48 ore

Altre letture consigliate

Su ciò che è successo nei mesi antecedenti la morte di Pamela Genini, uccisa dall’ex fidanzato con 30 coltellate, ex che in più occasioni l’aveva picchiata, minacciata, perseguitata, ne ho sentite e lette di ogni. Soprattutto, ho sentito e letto di accuse verso le isti - facebook.com Vai su Facebook

A Rimini l’incubo di una giovane donna di religione islamica è finito grazie all’intervento dei Carabinieri. Ingannata dai genitori e portata all’estero per un matrimonio combinato con un connazionale, è stata privata dei documenti, drogata, picchiata e minacciat - X Vai su X

Pamela Genini, Gianluca Soncin l'aveva picchiata e minacciata con una pistola. L'amica: «Ha dato fiducia alla persona sbagliata», le foto... - Sono le foto che Pamela Genini, modella di 29 anni, uccisa con 24 coltellate dall’ex ... msn.com scrive

Pamela Genini era stata picchiata e minacciata con una pistola da Gianluca Soncin, l'amica: «Ha dato fiducia alla persona sbagliata» - Sono le foto che Pamela Genini, modella di 29 anni, uccisa con 24 coltellate dall’ex compagno cinquantaduenne, Gianluca Soncin, aveva mandato ... Come scrive msn.com

“Ti sgozzerò”. La ex del rapper italo dominicano Faneto, picchiata e minacciata di morte, lo denuncia per violenze e stalking - In un crescendo di insulti e minacce il rapper 21enne l’ha schiaffeggiata in faccia provocandole degli ematomi che la ragazza ha mostrato sul suo profilo social. ilgiorno.it scrive