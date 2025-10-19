Picchiata e accoltellata dall' ex compagno Nadia Khaidar è morta dopo tre mesi

La donna, 50 anni, non è sopravvissuta alle ferite riportate per l’aggressione. L’uomo, Redouane Ennakhali, speronò la sua auto per poi colpirla nell'appartamento dove lei viveva con la cugina e il nipote. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Picchiata e accoltellata dall'ex compagno, Nadia Khaidar è morta dopo tre mesi

Approfondisci con queste news

È gravissima la donna di 33 anni accoltellata nel #Siracusano: l’aggressione all’uscita dalla casa di cura in cui lavora. Dopo una breve fuga, i Carabinieri hanno arrestato l’ex fidanzato. #Tg1 Roberta Ferrari Vai su Facebook

Picchiata e accoltellata dall'ex compagno, morta dopo 3 mesi - È morta dopo quasi tre mesi di ricovero in ospedale Nadia Khaidar, 50 anni, cittadina marocchina picchiata e accoltellata dal suo ex compagno 44enne, anch'egli cittadino marocchino e già noto alle for ... Come scrive ansa.it