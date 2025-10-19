Picchiata e accoltellata dall' ex compagno Nadia Khaidar è morta dopo tre mesi

La donna, 50 anni, non è sopravvissuta alle ferite riportate per l’aggressione. L’uomo, Redouane Ennakhali, speronò la sua auto per poi colpirla nell'appartamento dove lei viveva con la cugina e il nipote. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Picchiata e accoltellata dall'ex compagno, Nadia Khaidar è morta dopo tre mesi

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Picchiata e accoltellata dall'ex compagno, morta dopo 3 mesi. A Bologna. Ora l'accusa per l'uomo sarà riformulata in omicidio #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Picchiata e accoltellata dall'ex compagno, morta dopo 3 mesi. A Bologna. Ora l'accusa per l'uomo sarà riformulata in omicidio #ANSA - X Vai su X

Bologna, picchiata e accoltellata da ex: Nadia Khaidar muore dopo 3 mesi di agonia - Leggi su Sky TG24 l'articolo Bologna, picchiata e accoltellata da ex: Nadia Khaidar muore dopo 3 mesi di agonia ... Da tg24.sky.it

Picchiata e accoltellata dall'ex compagno, muore dopo 3 mesi - È morta dopo quasi tre mesi di ricovero in ospedale Nadia Khaidar, 50 anni, cittadina marocchina picchiata e accoltellata dal suo ex compagno 44enne, anch'egli cittadino marocchino e già noto alle ... Come scrive rainews.it

Bologna, accoltellata da ex dopo averlo rifiutato: Nadia Khaidar muore dopo 3 mesi di agonia - non è sopravvissuta alle ferite riportate nell'aggressione da parte del suo ex compagno, avvenuta lo scorso ... Segnala fanpage.it