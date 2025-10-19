Picchiata dall'ex sul bus a Varese l'audio della telefonata con la polizia | Adesso arriviamo noi

Nel tardo pomeriggio del 14 ottobre i poliziotti di Varese hanno rintracciato al telefono e salvato una 19enne appena picchiata dall'ex fidanzato: la giovane aveva dato l'allarme a un amico, che ha subito contattato le forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche questi approfondimenti

ULTIM’ORA Luisa Asteggiano non è stata picchiata Cosa è emerso dall’autopsia condotta sul corpo della 45enne italiana trovata morta a Formentera Vai su Facebook

Avvocata Marchignoli picchiata dall’ex: Alireza Roodsari non parla davanti al giudice https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/09/24/news/avvocata_marchignoli_picchiata_alireza_roodsari_non_parla_davanti_giudice-424867303/?ref=twhl… - X Vai su X

Picchiata da ex chiama la Polizia dal bus e lo fa arrestare - E' stata salvata dagli agenti della Polizia di Stato di Varese che hanno arrestato un uomo di quarant'anni per atti persecutori nei confronti di una diciannovenne. Si legge su msn.com

«Aiuto, ha picchiato la mia amica», 19enne in lacrime salvata mentre è sul bus con l'aggressore: l'ex, 40 anni, era già stato denunciato - Una ragazza di 19 anni è stata salvata dagli agenti della polizia di Varese che hanno arrestato un 40enne per atti persecutori nei confronti ... Lo riporta msn.com