Picchiata dall' ex l' intervento della polizia | Ci siamo noi stai tranquilla

Una ragazza di 19 anni è stata salvata dagli agenti della polizia di Stato di Varese che hanno arrestato un uomo di 40 anni per atti persecutori. La polizia ha condiviso sui social la chiamata con la giovane: "Ci siamo noi, stai tranquilla". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Picchiata dall'ex, l'intervento della polizia: "Ci siamo noi, stai tranquilla"

