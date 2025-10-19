Varese, 19 ottobre 2025 – Una ragazza di 19 anni è stata salvata dagli agenti della Polizia di Stato di Varese, chiamati da un amico, che hanno arrestato un uomo di quarant'anni per atti persecutori. E hanno così messo fine a un periodo di terrore vissuto dalla giovane donna. La richiesta d’aiuto. L'intervento, condotto dagli agenti della Squadra Volante della Questura di Varese, è scattato dopo la segnalazione da parte di un amico della vittima, contattato al telefono dalla ragazza, in lacrime dopo l'ennesimo episodio di violenza subito da parte dell'ex compagno, che da tempo non si rassegnava alla fine della relazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Picchiata dall’ex chiama un amico in lacrime. Lui avvisa la polizia che li rintraccia su un autobus: 40enne arrestato a Varese