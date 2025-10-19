Picchiata dall' ex chiama la Polizia dal bus e lo fa arrestare | 19enne salvata con telefonata di 7 minuti

Sette minuti. Tanto è durata la chiamata che ha salvato la ragazza di 19 anni dal suo ex di 45 anni, italiano con precedenti per droga e noto alle forze dell’ordine, che l’aveva picchiata a una fermata d’autobus di Varese, davanti a dei testimoni. Uno di loro, un ragazzo che conosceva la 19enne, ha chiamato il 112, spiegando cosa aveva appena visto e precisando che l'aggressore l’aveva seguita. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Picchiata dall'ex, chiama la Polizia dal bus e lo fa arrestare: 19enne salvata con telefonata di 7 minuti

