Picchiata dall' ex chiama la Polizia dal bus e lo fa arrestare | 19enne salvata con telefonata di 7 minuti

Feedpress.me | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sette minuti. Tanto è durata la chiamata che ha salvato la ragazza di 19 anni dal suo ex di 45 anni, italiano con precedenti per droga e noto alle forze dell’ordine, che l’aveva picchiata a una fermata d’autobus di Varese, davanti a dei testimoni. Uno di loro, un ragazzo che conosceva la 19enne, ha chiamato il 112, spiegando cosa aveva appena visto e precisando che l'aggressore l’aveva seguita. 🔗 Leggi su Feedpress.me

