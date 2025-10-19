Picchia l' ex 19enne e la porta via in bus L' audio della telefonata tra la vittima e la polizia
AGI - La polizia di Varese ha arrestato un uomo di quarant'anni per atti persecutori nei confronti di una ragazza di 19 anni. L'intervento, condotto dagli agenti della Squadra Volante della Questura di Varese, è scattato dopo la segnalazione da parte di un amico della vittima, contattato telefonicamente dalla ragazza in lacrime, dopo l'ennesimo episodio di violenza subito da parte dell'ex compagno che da tempo non si rassegnava. L'uomo ha raccontato all'agente della centrale operativa che una sua amica era stata picchiata dall'ex compagno e che i due erano saliti su un pullman di cui la ragazza non riusciva a indicare la direzione. 🔗 Leggi su Agi.it
