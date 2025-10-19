Picchia l' ex 19enne e la porta via in bus L' audio della telefonata tra la vittima e la polizia

AGI - La polizia di Varese ha arrestato un uomo di quarant'anni per atti persecutori nei confronti di una ragazza di 19 anni. L'intervento, condotto dagli agenti della Squadra Volante della Questura di Varese, è scattato dopo la segnalazione da parte di un amico della vittima, contattato telefonicamente dalla ragazza in lacrime, dopo l'ennesimo episodio di violenza subito da parte dell'ex compagno che da tempo non si rassegnava. L'uomo ha raccontato all'agente della centrale operativa che una sua amica era stata picchiata dall'ex compagno e che i due erano saliti su un pullman di cui la ragazza non riusciva a indicare la direzione. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Picchia l'ex 19enne e la porta via in bus. L'audio della telefonata tra la vittima e la polizia

Contenuti che potrebbero interessarti

Picchia l'ex 19enne e la porta via in bus. L'audio della telefonata tra la vittima e la polizia - X Vai su X

Varese, picchia la ex 19enne: arrestato 40enne già denunciato per revenge porn Vittima e aggressore erano a bordo di un pullman individuato dalla polizia - facebook.com Vai su Facebook

Picchia l'ex 19enne e la porta via in bus. L'audio della telefonata tra la vittima e la polizia - La polizia di Varese ha arrestato un uomo di quarant'anni per atti persecutori nei confronti di una ragazza di 19 anni. Da msn.com

Picchia l'ex 19enne, la segue sul bus e viene arrestato. Aggressore è già libero - La vittima è stata salvata da un conoscente che ha chiamato la polizia. Segnala msn.com

Varese, picchia la ex 19enne: arrestato 40enne già denunciato per revenge porn - La polizia di Stato di Varese ha arrestato un uomo di quarant'anni per atti persecutori nei confronti di una diciannovenne, mettendo fine a un periodo di ... Riporta msn.com