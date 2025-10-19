Picchia l' anziano padre fino a lasciarlo quasi privo di sensi | arrestato figlio violento

La polizia ha arrestato un uomo di 31 anni di Catania con l’accusa di maltrattamenti in famiglia ed estorsione. L’intervento degli agenti della squadra volanti della questura è scattato nel quartiere Picanello, a seguito di una segnalazione al 112 da parte di alcuni residenti che avevano. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

